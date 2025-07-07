Конфликт возле водоема под Киевом: мужчина распылил слезоточивый газ в сторону супругов

В Киевской области в субботу, 5 июля, во время отдыха у водоема произошел конфликт. Словесная перепалка закончилась применением слезоточивого баллончика.

Причиной ссоры якобы стала громкая музыка, которую включали супруги. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на полиции Киевской области.

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Конфликт во время отдыха

В полицию области в субботу, 5 июля, обратилась женщина с сообщением о том, что неизвестный мужчина распылил на нее и ее мужа слезоточивый газ. Инцидент произошел во время отдыха у водоема в Таращанской общине.

По предварительной информации, между отдыхающими возникла словесная перепалка. Спор перерос в потасовку, а после 20-летний парень применил газовый баллончик.

Сейчас идет проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям каждого из участников события,

– говорится в сообщении.

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