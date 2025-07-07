Причиною сварки нібито стала гучна музика, яку вмикало подружжя. Про це інформує 24 Канал з посиланням на поліції Київської області.

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Конфлікт під час відпочинку

До поліції області у суботу, 5 липня, звернулась жінка з повідомленням про те, що невідомий чоловік розпилив на неї та її чоловіка сльозогінний газ. Інцидент стався під час відпочинку біля водойми у Таращанській громаді.

За попередньою інформацією, між відпочивальниками виникла словесна перепалка. Суперечка переросла у штовханину, а опісля 20-річний хлопець застосував газовий балончик.

Наразі триває перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку діям кожного з учасників події,

– йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Кропивницькому відкрили стрілянину по вікнах дитсадка. Поліцейські знайшли трьох підозрюваних молодиків. У квартирі одного з них виявили три пневматичні пістолети та наркотики.