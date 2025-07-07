Про це розповіла речниця обласної поліції Віталіна Бевзенко, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Поліція знайшла підлітків, що стріляли по дитсадку у Кропивницькому

Під час стрілянини в приміщенні дитсадка перебували діти, однак ніхто не постраждав.

Вихователь дитсадка надіслала до поліції повідомлення, що невідомі, ймовірно пострілами, пошкодили скло в кімнаті. Під час огляду поліцейські знайшли на склі 9 отворів, характерних для пошкоджень внаслідок стрільби з пневматичної зброї,

– уточнила Бевзенко.

Слідчі відкрили провадження за статею Кримінального кодексу про хуліганство. Порушення цієї статті карається позбавленням волі від трьох до семи років.

"Під час обшуку у квартирі знайшли три пневматичні пістолети, 500 фасованих доз психотропних засобів, пластикові ємності та пакети із метамфетаміном, альфа-PVP, лікарськими психотропними засобами, забороненими до немедичного вживання", – сказала речниця поліції.

Вартість вилученого на "чорному ринку" перевищує 500 тисяч гривень. 19-річного кропивничанина затримали. Щодо неповнолітніх, інформації поліція не надає.

Затриманому інкримінують також статтю про незаконне зберігання та розповсюдження наркотиків, яка передбачає до восьми років ув’язнення.

Кандидат юридичних наук Володимир Ігнатенко у коментарі Суспільному розказав, що до підлітків можуть застосувати відповідальності за статтею Кримінального кодексу України "Хуліганство". Вік від 16 років є достатнім для відповідальності.