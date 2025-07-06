5 липня близько 15:00 дівчина пішла з місця мешкання у Слобожанському районі міста та не повернулася, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Трагічна звістка

Наступного дня 14-річну Марину Кацюбу виявили мертвою. У поліції наразі не надали жодних інших деталей смерті неповнолітньої.

Нагадаємо, що в Одесі вбили 7-річну Соломію Тарасюк. Дівчинка увечері 18 червня взяла з собою самокат, вийшла з дому і не повернулась. Наступного дня тіло дитини з явними ознаками насильницької смерті виявили в підвальному приміщенні поблизу житлового будинку.

Підозру у вбивстві малолітньої дитини отримав 31-річний місцевий мешканець. За даними ЗМІ, це сусід Соломії Олександр Петренко, якого вона добре знала. Сам чоловік розповів, що задушив дівчинку, потім сховав її в сумку і коробку та вивіз в інший район.