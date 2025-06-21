Усе, що наразі відомо про обставини злочину та що кажуть правоохоронці – деталі на 24 Каналі.

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Що відомо про зникнення Соломії Тарасюк

Відомо, що 7-річна Соломія Тарасюк зникла ввечері 18 червня. Дівчинка взяла з собою самокат, вийшла з дому і не повернулась.

Зникла Соломія Тарасюк / Фото: Нацполіція

Вже наступного ранку поліція Одеської області опублікувала повідомлення про розшук дитини. За даними ЗМІ, мати спочатку шукала дівчинку самотужки, а далі звернулася до правоохоронців. До пошуків Соломії залучили близько двохсот правоохоронців і кінологів.

На жаль, близько 15:30 в поліції повідомили, що дитину знайшли мертвою. За даними Офісу генпрокурора, тіло дівчинки з явними ознаками насильницької смерті виявили в підвальному приміщенні поблизу житлового будинку.

Тоді ж правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вбивства малолітньої дитини.

Підозрюваного у вбивстві затримали

За підозрою у злочині затримали 31-річного місцевого жителя. У ЗМІ згодом повідомили, що йдеться про сусіда дівчинки, якого вона добре знала і тому без побоювань пішла до нього додому.

Правоохоронці також провели обшуки у підозрюваного: серед іншого у квартирі знайшли самокат.

У поліції показали кадри з обшуків та суду: дивіться відео

За даними видання "Думська", затриманим є Олександр Петренко. Відомо, що він не одружений, дітей також не має та ніде не працює.

Я її задушив, а потім мені стало страшно, що вона не дихає, і я вирішив сховати її в сумку та потім у коробку і вивіз її в інший район,

– розповів сам затриманий.

В поле зору правоохоронців цей чоловік раніше не потрапляв.

Начальниця відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Вікторія Чалова розповіла, що родина загиблої дівчинки раніше в поле зору органів національної поліції також не потрапляла, під супроводом соціальних служб не перебувала.

Затриманому обрали запобіжний захід

21 червня в Хаджибейському районному суді Одеси підозрюваному у вбивстві Соломії Тарасюк обрали запобіжний захід.

Прокуратура вимагала помістити його в слідчий ізолятор без можливості внесення застави, оскільки після вбивства він прибрав квартиру, де вбив дівчинку, викинув її речі на смітник, а тіло вивіз на велику відстань. Це вказує на те, що підозрюваний може втекти.

У суді Олександр Петренко заявив, що усвідомлює скоєне і кається. Суд відправив підозрюваного в СІЗО на 60 днів без можливості внесення застави.

Підозрюваному обрали запобіжний захід / Фото: "Думська", Суспільне

Адвокат родини загиблої Соломії Сергій Крайм стверджує, що Петренко мав статус обмежено придатного до служби та жодної встановленої інвалідності у нього немає. На його думку, твердження підозрюваного про вживання "пігулок" і запаморочення є спробою уникнути відповідальності.