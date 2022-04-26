Рассчитываем, что Индия присоединится к гарантиям безопасности для Украины, – Ермак
26 апреля 2022 , 19:54Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поговорил с Советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом. Обсуждали противодействие российской агрессии и взаимодействие в разных сферах.
Ермак отметил, что в ходе беседы с Довалом обсудили ужасную ситуацию в Мариуполе и противодействие российской агрессии.
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Кроме того, представители стран обсудили взаимодействие Индии и Украины в оборонной и гуманитарной сфере.
Рассчитываем, что Индия присоединится к будущим договорам безопасности Украины,
– написал Ермак.
К гарантиям безопасности уже готов присоединиться ряд европейских стран, а также США.
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