Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что Бентли является достаточно контроверсионным персонажем. Он является "жемчужиной" в "короне" предателей, которые переехали на территорию России или оккупированные области Украины. Россияне их постоянно использовали в своих пропагандистских видео.

К теме На оккупированной Луганщине в рядах "народной милиции" критически много суицидов, – ОВА

Имел фейковое гражданство

О судьбе Бентли озаботилась даже главный редактор федерального пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, ведь он сотрудничал с изданием, которым она руководит.

Это "жемчужина" российской пропаганды Russia Today. Он американец, который переехал в оккупированный Донецк, получил фейковое гражданство так называемой "ДНР". Сегодняшнее негативное отношение к Украине определенной категории населения США было сформировано, в том числе из-за пропагандистской деятельности этого персонажа,

– отметил он.

В Соединенных Штатах Бентли был осужден за смену своего гражданства и за участие в войне России против Украины.

Возможно свои же забрали по ошибке

Последний раз видели Рассела Бентли 8 апреля, когда он после "прилета" по Донецку пытался помочь раненым, и после этого перестал выходить на связь.

По Донецку системно прилетает достаточно точно. Есть очень простой маркер понять, что очень больно "прилетело" в Донецк, Луганск или на другую оккупированную территорию, – там, должна быть "погибшая девочка 3 – 4 лет". Это означает, что там есть до 10 российских "двухсотых". Таким образом они пытаются прикрыть то, что и так все видят: что там есть большие потери,

– отметил Петр Андрющенко.

Относительно исчезновения Бентли есть 3 версии. По одной из них, к этому причастно украинское движение сопротивления.

Россияне, по его словам, не рассматривают никаких версий, потому что опасаются, что его подобрала бывшая так называемая МГБ в "ДНР". Возможно его держат где-то "на подвале", не разобравшись, что это за американец, а также хотят содрать с него денег.

Именно поэтому Симоньян постоянно звонит Пушилину, чтобы разобраться, не свои ли его ошибочно забрали,

– пояснил советник городского головы Мариуполя.

Также есть версия, что он в результате очередного "прилета" Бентли пошел вытаскивать людей и погиб.

"Учитывая, что его нет уже больше недели, он точно не появится. Правду же мы услышим в ближайшее время. В любом случае для Украины это хорошая новость. А для российской пропаганды – большая потеря", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Что известно об исчезновении американца в оккупированном Донецке