Почему это важно

На практике это означает резкое ослабление Мордора на Балтийском море, которое становится почти внутренним морем НАТО, за исключением двух изолированных кусочков побережья.

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Это будет тянуть ослабление позиций Мордора в Европе вообще. Кроме того, растет уязвимость Петербурга и баз Северного флота Мордора.

Кроме того, Мордору предстоит реагировать на новые 1300 километров сухопутной границы с НАТО и отвлекать на это войска.

История вопроса

Финляндия и Швеция долгое время оставались принципиально нейтральными государствами. В политикуме и обществе в этом отношении существовал консенсус, подтверждаемый социологией в начале 2022 года. Впрочем, ситуация резко изменилась с началом российского вторжения в Украину. Тогда Финляндия и Швеция увидели, что гарантии безопасности для них иллюзорны и они, де-факто, могут остаться один на один с неадекватным соседом. Логичным выходом из ситуации стала евроатлантическая интеграция, тем более что обе страны и их вооруженные силы были для этого готовы, а в руководстве НАТО были рады видеть новых северных членов.

В этой ситуации неожиданно появилось "особое мнение" Турции. Реджеп Эрдоган отметил недопустимые противоречия с обеими странами и заблокировал процесс евроатлантической интеграции. Главной претензией Турции стала лояльность финнов и шведов к политическим структурам курдов, которые в Турции традиционно считаются экстремистскими. Несмотря на громкие заявления, довольно быстро выяснилось, что позиция Турции была лишь предложением к дипломатическим торгам, которые длились более месяца и завершились успехом на полях саммита НАТО в Мадриде.

Сразу после приземления в Мадриде Эрдоган провел более двух часов переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Следствием "интенсивной дипломатии" стало устранение всех несогласий и создание реальной головной боли для России.

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