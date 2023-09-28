Соответствующее решение каждая страна принимает самостоятельно. Об этом Клинтон заявила на выступлении в Госдепе.
Смотрите также У Путина большие проблемы: диктатор дал понять, что решения НАТО были правильными
"Расширение НАТО – результат политики Путина"
Жаль, Владимир. Ты сам обрек себя на это,
– сказала Клинтон.
Также она подчеркнула, что в НАТО "никого не заставляют вступать", а соответствующее решение каждая страна принимает самостоятельно.
Реакция Пескова
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил Клинтон, заявив, что она "известна своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятие". Также он напомнил Клинтон о "знаменитой кнопке".
"Клинтон и всем тем, кто с ней склонен соглашаться, напомнить о замене понятий "перестройка" и "перегрузка", или что там было – по-моему, "разрядка" и "перегрузка". Вот и знаменитая кнопка", – заявил Песков.
Столтенберг прокомментировал возможность расширения Альянса
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность расширения Североатлантического союза на восток. По его словам, инициативу выявляют именно страны, а не организация.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО остается региональным альянсом между Америкой и Европой и расширяться на Азию не собирается.
"Не НАТО агрессивно расширяется на восток, это Восток вступает в НАТО", – отметил генсек Альянса.