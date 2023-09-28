Відповідне рішення кожна країна ухвалює самостійно. Про це Клінтон заявила на виступі у Держдепі.
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"Розширення НАТО – результат політики Путіна"
Шкода, Володимире. Ти сам прирік себе на це,
– сказала Клінтон.
Також вона наголосила, що до НАТО "нікого не змушують вступати", а відповідне рішення кожна країна ухвалює самостійно.
Реакція Пєскова
Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков відповів Клінтон, заявивши, що вона "відома своїми спробами поставити все з ніг на голову та підмінити поняття". Також він нагадав Клінтон про "знамениту кнопку".
"Клінтон і всім тим, хто з нею схильний погоджуватися, нагадати про підміну понять "перебудова" і "перевантаження", або що там було - по-моєму, "розрядка" і "перевантаження". Ось та знаменита кнопка", – заявив Пєсков.
Столтенберг прокоментував ймовірність розширення Альянсу
Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість розширення Альянсу на схід. За його словами, ініціативу виявляють саме країни, а не організація.
Столтенберг наголосив, що НАТО залишається регіональним альянсом між Америкою та Європою і розширятись на Азію не збирається.
"Не НАТО агресивно розширюється на схід, це Схід вступає в НАТО", – зазначив генсек Альянсу.