Про це Столтенберг заявив на засіданні Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Як відомо, проти розширення НАТО активно виступають Росія та Китай.
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"Не НАТО агресивно розширюється на схід, це Схід вступає в НАТО", – переконаний генсек Альянсу.
Він також наголосив, що НАТО залишається регіональним альянсом між Америкою та Європою і розширятись на Азію не збирається.
Що Столтенберг сказав про Україну
Генсек НАТО відзначив успіхи українських військових у звільненні окупованих територій і наголосив на важливості подальшої підтримки нашої країни. За його словами, здобутки ЗСУ свідчать про те, що допомога Заходу доходить туди, куди потрібно.
Столтенберг також додав, що перемога України – в інтересах США, адже тоді на їхньому боці опиниться друга найбільша армія Європи, загартована в боях.
Що відомо про вступ України в Альянс
- У липні відбувся саміт НАТО, на якому ухвалили важливе рішення щодо України. Нашій країні дозволили не виконувати План дій щодо членства в НАТО.
- Крім того, країни G7 підписали декларацію про нові безпекові гарантії для України, доки вона не вступить у НАТО. Мова про двосторонні домовленості з кожною з держав.
- Президент США Джо Байден заявив, що Україна не зможе вступити в НАТО, доки триває війна. Адже Альянс не зацікавлений у тому, щоб самому опинитись у війні.