Об этом Столтенберг заявил на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке. Как известно, против расширения НАТО активно выступают Россия и Китай.
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"Не НАТО агрессивно расширяется на восток, это Восток вступает в НАТО", – убежден генсек Альянса.
Он также подчеркнул, что НАТО остается региональным альянсом между Америкой и Европой и расширяться на Азию не намерен.
Что Столтенберг сказал об Украине
Генсек НАТО отметил успехи украинских военных в освобождении оккупированных территорий и отметил важность дальнейшей поддержки нашей страны. По его словам, достижения ВСУ свидетельствуют о том, что помощь Запада доходит туда, куда нужно.
Столтенберг также добавил, что победа Украины – в интересах США, ведь тогда на их стороне окажется вторая самая большая армия Европы, закаленная в боях.
Что известно о вступлении Украины в Альянс
- В июле состоялся саммит НАТО, на котором было принято важное решение насчет Украины. Нашей стране разрешили не выполнять План действий по членству в НАТО.
- Кроме того, страны G7 подписали декларацию о новых гарантиях безопасности для Украины, пока она не вступит в НАТО. Речь идет о двусторонних договоренностях с каждым из государств.
- Президент США Джо Байден заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока идет война. Ведь Альянс не заинтересован в том, чтобы самому оказаться в войне.