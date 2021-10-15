Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом – это возможности для малого и среднего бизнесов.

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Украинский бизнес будет иметь шансы

По мнению Стефанишиной, европейский рынок является сверхбольшим. Речь идет о 500 миллионах потребителей.

Пересмотр Соглашения об ассоциации, который начала Украина, является расширением возможностей для отечественного бизнеса,

– отметила чиновница.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщила, что политические позиции и переговоры далеки от того, чтобы их сразу чувствовал каждый гражданин. В частности, предложения, которые утвердил Владимир Зеленский, касаются:

изделий из стекла;

наземного транспорта;

металлургии.

Отечественные компании успешно выходят на еврорынок

Стефанишина считает, что перезапуск Соглашения сбалансирует позицию по локализации производства в Украине.

"Наши компании имеют успешные кейсы выхода на рынок ЕС. В частности, закупка украинских трамваев или другой техники. Однако это сложные условия", – рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Обратите внимание! Соглашение об ассоциации с ЕС – документ, который подписала Украина в 2014 году. Он полностью заработал в 2017 году. Кабинет Министров Украины в 2020 году решил пересмотреть документ для приведения к текущим политическим и экономическим реалиям.

В Украине продолжаются переговоры по соглашению

В рамках соглашения, пояснила Стефанишина, Украина хочет сбалансировать тарифные позиции, а значит, уменьшить барьеры для выхода на рынок ЕС.

Мы намеренно сформировали нашу переговорную позицию с ЕС на основе тех групп товаров, которые уже доказали свою состоятельность. Это не является предметом дискуссий о соответствии европейским стандартам, чтобы первый раунд переговоров был успешным. Ольга Стефанишина Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Позиции Украины прежде всего касаются крахмала, грибов, меда, сахара. Также говорится про:

чеснок;

яйца;

молоко;

сливочное масло.

"Я с превеликим нетерпением жду следующего раунда переговоров. Мы сформируем позицию на основе нового видения и секторов, которые развились в Украине", – подчеркнула чиновница.

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По словам Стефанишиной, есть очень большой спектр интересных предложений, которые собраны по результатам консультаций с бизнесом. "Надеюсь, что в 2022 году (президент установил нам такой срок) либерализуем торговлю на 166 позиций", – подытожила она.