Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом – це можливості для малого та середнього бізнесів.
До теми Торгові війни, діджиталізація та Угода про Асоціацію з ЄС: що має врахувати Україна
Український бізнес матиме шанси
На думку Стефанішиної, європейський ринок є надвеликим. Мовиться про 500 мільйонів споживачів.
Перегляд Угоди про асоціацію, який започаткувала Україна, є розширенням можливостей для вітчизняного бізнесу,
– відзначила посадовиця.
Віцепрем'єрка з європитань повідомила, що політичні позиції та перемовини далекі від того, щоб їх одразу відчував кожен громадянин. Зокрема, пропозиції, які затвердив Володимир Зеленський, стосуються:
- виробів зі скла;
- наземного транспорту;
- металургії.
Вітчизняні компанії успішно виходять на євроринок
Стефанішина вважає, що перезапуск Угоди збалансує позицію щодо локалізації виробництва в Україні.
"Наші компанії мають успішні кейси виходу на ринок ЄС. Зокрема, закупівля українських трамваїв або іншої техніки. Проте це складні умови", – розповіла віцепрем'єрка з європитань.
В Україні тривають перемовини щодо Угоди
У межах Угоди, пояснила Стефанішина, Україна хоче збалансувати тарифні позиції, а отже, зменшити бар'єри для виходу на ринок ЄС.
Ми навмисно сформували нашу перемовну позицію з ЄС на основі тих груп товарів, які вже довели свою спроможність. Це не є предметом дискусій про відповідність європейським стандартам, щоб перший раунд перемовин був успішним.
Позиції України насамперед стосуються крохмалю, грибів, меду, цукру. Також мовиться про:
- часник;
- яйця;
- молоко;
- вершкове масло.
"Я з превеликим нетерпінням чекаю наступного раунду перемовин. Ми сформуємо позицію на основі нового бачення та секторів, які розвинулись в Україні", – підкреслила чиновниця.
Варто прочитати В Україні схвалили план з понад 50 проєктів актів для євроінтеграції
За словами Стефанішиної, є дуже великий спектр цікавих пропозицій, які зібрані за результатами консультацій із бізнесом. "Сподіваюся, що 2022 року (президент установив нам такий термін) лібералізуємо торгівлю на 166 позицій", – підсумувала вона.