Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом – це можливості для малого та середнього бізнесів.

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Український бізнес матиме шанси

На думку Стефанішиної, європейський ринок є надвеликим. Мовиться про 500 мільйонів споживачів .

Перегляд Угоди про асоціацію, який започаткувала Україна, є розширенням можливостей для вітчизняного бізнесу,

– відзначила посадовиця.

Віцепрем'єрка з європитань повідомила, що політичні позиції та перемовини далекі від того, щоб їх одразу відчував кожен громадянин. Зокрема, пропозиції, які затвердив Володимир Зеленський, стосуються:

виробів зі скла;

наземного транспорту;

металургії.

Вітчизняні компанії успішно виходять на євроринок

Стефанішина вважає, що перезапуск Угоди збалансує позицію щодо локалізації виробництва в Україні.

"Наші компанії мають успішні кейси виходу на ринок ЄС. Зокрема, закупівля українських трамваїв або іншої техніки. Проте це складні умови", – розповіла віцепрем'єрка з європитань.

Зверніть увагу! Угода про Асоціацію з ЄС – документ, який підписала Україна 2014 року. Він повністю запрацював 2017 року. Кабінет Міністрів України 2020 року вирішив переглянути документ задля приведення до поточних політичних та економічних реалій.

В Україні тривають перемовини щодо Угоди

У межах Угоди, пояснила Стефанішина, Україна хоче збалансувати тарифні позиції, а отже, зменшити бар'єри для виходу на ринок ЄС.

Ми навмисно сформували нашу перемовну позицію з ЄС на основі тих груп товарів, які вже довели свою спроможність. Це не є предметом дискусій про відповідність європейським стандартам, щоб перший раунд перемовин був успішним. Ольга Стефанішина Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Позиції України насамперед стосуються крохмалю, грибів, меду, цукру. Також мовиться про:

часник;

яйця;

молоко;

вершкове масло.

"Я з превеликим нетерпінням чекаю наступного раунду перемовин. Ми сформуємо позицію на основі нового бачення та секторів, які розвинулись в Україні", – підкреслила чиновниця.

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За словами Стефанішиної, є дуже великий спектр цікавих пропозицій, які зібрані за результатами консультацій із бізнесом. "Сподіваюся, що 2022 року (президент установив нам такий термін) лібералізуємо торгівлю на 166 позицій", – підсумувала вона.