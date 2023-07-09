Кроме этого, президент поблагодарил наших военных за устойчивую оборону и удачное наступление. Свое обращение глава государства записал из Луцка, где находится.
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Встреча с Дудой в Луцке
Зеленский рассказал подробнее о встрече с президентом Польши Дудой. Он подчеркнул, что имел довольно хороший диалог с польским руководителем.
Разговор с ним. Молебен. Были представители всех конфессий и религиозных общин. В луцком костеле. Вместе с Анджеем почтили память всех жертв на Волыни. Ценим каждую жизнь, помним историю и вместе защищаем свободу,
– сказал он.
Кроме того, глава государства также провел в замке Любарта в Луцке совещание по ситуации в регионе. Президент обсудил вопросы безопасности, ситуацию на границе и приграничных районах с Беларусью.
"Проанализировали подготовку и обеспечение наших сил обороны и безопасности, соответствующих подразделений на Волыни. Был доклад по социальной ситуации в области, потребностям людей. Энергетика, обеспечение водой, бюджетное обеспечение – и для людей, и для социальной сферы. Состояние укрытий. Рабочие места в области", – подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что государство будет поддерживать наших граждан в это непростое время. До этого он поблагодарил жителей Луцка за принятие переселенцев, а также за помощь в лечении и реабилитации наших военных.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
События на передовой и благодарность военным
Зеленский также рассказал о ситуации на передовой. По его словам, сейчас там происходят активные действия.
Глава государства также поблагодарил украинских военных за достойную оборону и деоккупацию территорий.
Президент отметил воинов из следующих военных формирований:
- 3 отдельной штурмовой бригады;
- 24 отдельной механизированной бригады;
- десантников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Зеленский также оценил воинов, работающих на Таврическом направлении.
Глава государства отметил за храбрость воинов по следующим формированиям:
- десантников 79 отдельной десантно-штурмовой бригады;
- артиллеристов 55 отдельной бригады "Запорожская Сечь";
- 74 отдельного разведбата;
- 59 отдельной мотопехотной бригады.
Кроме этого, Зеленский особо отметил воинов из нескольких украинских военных формирований.
Украинский глава поблагодарил:
- воину бригады "Запорожская Сечь" майору Владимиру Гончарову.
- матроса 35 отдельной бригады морской пехоты Сергею Комару
- стрелку батальона охраны 15 бригады транспортной авиации Алексею Лабенцу
- артиллеристам 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" майору Антону Черевко и старшему лейтенанту Василию Абрамиву.
Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем в мире, кто помогает!
– подчеркнул Зеленский.
Напоследок президент поблагодарил город Луцка за проведенный плодотворный день.