Кроме этого, президент поблагодарил наших военных за устойчивую оборону и удачное наступление. Свое обращение глава государства записал из Луцка, где находится.

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Встреча с Дудой в Луцке

Зеленский рассказал подробнее о встрече с президентом Польши Дудой. Он подчеркнул, что имел довольно хороший диалог с польским руководителем.

Разговор с ним. Молебен. Были представители всех конфессий и религиозных общин. В луцком костеле. Вместе с Анджеем почтили память всех жертв на Волыни. Ценим каждую жизнь, помним историю и вместе защищаем свободу,

– сказал он.

Кроме того, глава государства также провел в замке Любарта в Луцке совещание по ситуации в регионе. Президент обсудил вопросы безопасности, ситуацию на границе и приграничных районах с Беларусью.

"Проанализировали подготовку и обеспечение наших сил обороны и безопасности, соответствующих подразделений на Волыни. Был доклад по социальной ситуации в области, потребностям людей. Энергетика, обеспечение водой, бюджетное обеспечение – и для людей, и для социальной сферы. Состояние укрытий. Рабочие места в области", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что государство будет поддерживать наших граждан в это непростое время. До этого он поблагодарил жителей Луцка за принятие переселенцев, а также за помощь в лечении и реабилитации наших военных.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

События на передовой и благодарность военным

Зеленский также рассказал о ситуации на передовой. По его словам, сейчас там происходят активные действия.

Глава государства также поблагодарил украинских военных за достойную оборону и деоккупацию территорий.

Президент отметил воинов из следующих военных формирований:

3 отдельной штурмовой бригады;

24 отдельной механизированной бригады;

десантников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Зеленский также оценил воинов, работающих на Таврическом направлении.

Глава государства отметил за храбрость воинов по следующим формированиям:

десантников 79 отдельной десантно-штурмовой бригады;

артиллеристов 55 отдельной бригады "Запорожская Сечь";

74 отдельного разведбата;

59 отдельной мотопехотной бригады.

Кроме этого, Зеленский особо отметил воинов из нескольких украинских военных формирований.

Украинский глава поблагодарил:

воину бригады "Запорожская Сечь" майору Владимиру Гончарову.

матроса 35 отдельной бригады морской пехоты Сергею Комару

стрелку батальона охраны 15 бригады транспортной авиации Алексею Лабенцу

артиллеристам 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" майору Антону Черевко и старшему лейтенанту Василию Абрамиву.

Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем в мире, кто помогает!

– подчеркнул Зеленский.

Напоследок президент поблагодарил город Луцка за проведенный плодотворный день.