Крім цього, президент подякував нашим військовим за стійку оборону та вдалий наступ. Своє звернення глава держави записав із Луцька, де перебуває наразі.

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Зустріч з Дудою у Луцьку

Зеленський розповів детальніше про зустріч з президентом Польщі Дудою. Він наголосив, що мав доволі гарний діалог з польським очільником.

Розмова з ним. Молебень. Були представники всіх конфесій та релігійних спільнот. У луцькому костелі. Разом з Анджеєм ушанували пам’ять усіх жертв на Волині. Цінуємо кожне життя, пам’ятаємо історію та разом захищаємо свободу,

– сказав він.

Крім цього, глава держави також провів у замку Любарта у Луцьку нараду щодо ситуації в регіоні. Зокрема, президент обговорив питання безпеки, ситуацію на кордоні та прикордонних районах з Білоруссю.

"Проаналізували підготовку й забезпечення наших сил оборони та безпеки, відповідних підрозділів на Волині. Була доповідь щодо соціальної ситуації в області, потреб людей. Енергетика, забезпечення водою, бюджетне забезпечення – і для людей, і для соціальної сфери. Стан укриттів. Робочі місця в області", – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що держава буде підтримувати наших громадян у цей непростий час. До того він подякував жителям Луцьку за прийняття переселенців, а також за допомогу у лікуванні та реабілітації наших військових.

Події на передовій і подяка військовим

Зеленський також розповів про ситуацію на передовій. За його словами, наразі там відбуваються активні дії.

Глава держави також подякував українським військовим за гідну оборону і деокупацію територій.

Президент відмітив воїнів з таких військових формувань:

3 окремої штурмової бригади;

24 окремої механізованої бригади;

десантників 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Зеленський також оцінив воїнів, які працюють на Таврійському напрямку.

Глава держави відзначив за хоробрість воїнів з таких формувань:

десантників 79 окремої десантно-штурмової бригади;

артилеристів 55 окремої бригади "Запорізька Січ";

74 окремого розвідбату;

59 окремої мотопіхотної бригади.

Крім цього Зеленський особливо відзначив воїнів з кількох українських військових формувань.

Український очільник подякував:

воїну бригади "Запорізька Січ" майору Володимиру Гончарову.

матросу 35 окремої бригади морської піхоти Сергію Комару

стрілецю батальйону охорони 15 бригади транспортної авіації Олексію Лабенцю

артилеристам 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" майору Антону Черевку та старшому лейтенанту Василю Абраміву.

Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім у світі, хто допомагає!

– підкреслив Зеленський.

Наостанок президент подякував місту Луцьку за проведений плідний день.