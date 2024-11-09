В ГБР рассказали о ходе расследования катастрофы F-16: назначено 11 судебных экспертиз

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование обстоятельств катастрофы истребителя F-16, в результате которой погиб пилот Алексей Месь. Для выяснения причин трагедии следователи назначили 11 судебных экспертиз.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР в комментарии Общественному. В частности, проводится инженерно-транспортная, военная, компьютерно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

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Как проходит расследование катастрофы F-16

Для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины назначено 11 судебных экспертиз, среди которых, комплексная комиссионная судебная инженерно-транспортная и военная, компьютерно-техническая по информации, содержащейся на изъятом бортовом самописце с указанного самолета, товароведческая, судебно-медицинская и другие. Сейчас проведение указанных экспертных исследований продолжается,

– сообщили в ГБР.

В ведомстве подчеркнули, что окончательные выводы о причинах катастрофы и возможной связи между ее возникновением и действиями или бездействием конкретных должностных лиц или пилота можно будет сделать только после получения и анализа всех результатов судебных экспертиз и оценки других собранных доказательств.

Напомним, что Алексей Месь погиб 29 августа в бою в небе над Украиной. В тот день он сбил 3 крылатые ракеты и 1 ударный БПЛА во время атаки России на Украину.