Об этом 24 Каналу рассказал журналист-расследователь NGL.медиа Антон Столяров, отметив, что среди них есть люди, ранее ходившие в вышиванках. Кстати, среди так называемой "власти" на оккупированных территориях почти 87% украинских граждан.

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"Есть люди, которые живут по принципу "какая власть, такая и шапка". Когда на этой территории украинская власть, они ходили в вышиванках. Как только пришли россияне, они начали говорить, что "с детства за Россию", – сказал Столяров.

Среди предателей Украины есть как бывшие украинские депутаты, так и сельские, городские головы. А еще – вчерашние полицейские, налоговики и прокуроры. Есть также заключенные, продавцы самогона, массажисты и таксисты.

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Как происходило расследование

После того, как Владимир Путин в октябре 2022 подписал документы об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в российском реестре начала появляться информация о зарегистрированных юридических лицах на оккупированных территориях Украины. Речь идет о предпринимателях, компаниях и лицах, причастных к так называемым "государственным органам".

Украинские хакеры взломали этот реестр и обнародовали эти данные в открытом доступе. Аналитики начали работать с этой информацией.

Далее журналисты-расследователи начали идентифицировать руководителей так называемых "органов власти". На это потратили около 3 месяцев. Делали это с помощью методов OSINT – разведки на основе открытых источников.

Также расследователи просто искали информацию в интернете, соцсетях и сообщениях пропагандистов. Искали и в сломанных российских реестрах, данные из которых выкладывались в сеть. В общей сложности пересмотрели более 2300 оккупационных так называемых "органов власти".

Ничего не скрыть

Некоторые коллаборанты пытались скрыть свои данные. Часто удаляли свои страницы в соцсетях, фото или меняли имя и фамилию.

"Живем в такое время, когда абсолютно все скрыть почти невозможно. Если невозможно найти коллаборанта в соцсетях, он мог все равно засветиться в оккупационных пропагандистских СМИ", – добавил Антон Столяров.

Если даже там предатели не засветились, то украинские хакеры уже взломали довольно большое количество российских реестров. А что не взломали они, то россияне слили за деньги в сеть.

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