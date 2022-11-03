Скандал с миллиардами гривен для подруги Резниченко: САП зарегистрировала производство

После резонансных расследований журналистов относительно подруги главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко прокуроры САП зарегистрировали производство. В настоящее время Резниченко не является подозреваемым или обвиняемым.

Как отметили в пресс-службе САП в комментарии журналистам, прокуроры внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных правонарушений.

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Речь идет о:

злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия;

легализации и отмывании доходов, полученных преступным путем, совершенными повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо в большом размере.

Досудебное расследование было поручено детективам НАБУ. Однако пока Резниченко не является подозреваемым или обвиняемым в уголовных производствах, где процессуальное руководство осуществляет САП.

О каких расследованиях говорится

Дело в том, что власти выделяют сумасшедшие суммы на содержание дорог на Днепропетровщине. Этот город – тыл наших защитников, поэтому содержание дорог в хорошем состоянии является критически важным для всей страны.

Журналисты "Украинской правды" и программы "Схемы" выяснили, что частная компания "Стройинвест Инжиниринг" с марта получила на восстановление дорог в регионе 1,5 миллиарда гривен. Это рекорд с большим отрывом по сравнению с финансированием восстановления дорог во всех других областях Украины.

СМИ установили, что совладелица компании тесно связана с главой Днепропетровской областной военной администрации Валентином Резниченко. Отметим, что именно глава ОВА решает кому, на что и в каких объемах выделять бюджетные средства.

По состоянию на 10:00 3 ноября сам Резниченко никак не комментировал эту ситуацию.