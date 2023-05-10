Просят проверить на подделку: Минобразования обратилось в полицию по документам Спартака Субботы

Министерство образования проверило документы Спартака Субботы. В реестрах отсутствуют данные о его дипломах.

Эту информацию уже передали полиции. Об этом рассказали в Минобразования.

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Минобразования обратилось в полицию относительно документов Спартака Субботы

Ранее в МОН поступил запрос на публичную информацию о правдивости копий:

документов об образовании Спартака Субботы,

Свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании, выданного на его имя.

В ходе проверки выяснили, что в материалах аттестационного дела о присуждении Субботе ученой степени должным образом были заверены копии документов об образовании. Тогда Министерство направило запросы в ГП "Информационно-имиджевый центр" и ГП "Инфоресурс", чтобы подтвердить факт наличия их в реестрах.

В настоящее время получили ответы от обоих государственных предприятий, что сведения о дипломе магистра, копия которого приложена к аттестационному делу, в Реестре документов об образовании в ЕГЭБО отсутствуют, а указанное в деле Свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании Министерство образования и науки Украины не выдавало,

– говорится в сообщении.

Эту информацию уже передали в Национальную полицию Украины. Минобразования просит правоохранителей проверить возможный факт подделки и умышленное использование поддельных документов Спартака Александровича Субботы.

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