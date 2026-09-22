Porsche и 18 тысяч гектаров: журналисты заявили о "незадекларированных активах" Виталия Кима

Журналисты Bihus.Info обнародовали расследование в отношении министра по делам ветеранов Виталия Кима. Они утверждают, что чиновник и его семья могут владеть незадекларированными активами. Среди них – квартира в элитном жилом комплексе Киева, Porsche Macan. Также Ким может быть причастным к 18 тысяч гектаров охотничьих угодий.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Что известно о расследовании в отношении Виталия Кима?

По данным следователей, Виталий Ким не задекларировал самые дорогие активы. Так, летом 2025 года компания его жены "Медиа группа" приобрела жилье площадью более ста квадратных метров и парковочное место в столичном комплексе "Новопечерские липки". Стоимость такого жилья составляет примерно 350 тысяч долларов.

При этом, по данным системы YouControl, публичная финансовая отчетность компании на протяжении многих лет была нулевой или отсутствовала вовсе.

Также расследователи утверждают, что Ким и его семья могут пользоваться этим жильем. В конце августа они заметили автомобиль Volkswagen Touareg, похожий на тот, который арендует министр. А уже через несколько дней из жилого комплекса на этом автомобиле выезжал человек, похожий на Виталия Кима.

При этом на парковочном месте, принадлежащем фирме жены Кима, обнаружили автомобиль Porsche Macan. Интересно, что в прошлом году жена чиновника получила за него штраф. Сама машина при этом принадлежит строительной компании "С-Девелоп" Романа Сербенова. Он работал директором в строительных компаниях Кима в Украине.

К тому же летом 2025 года бизнес-партнер Кима Александр Степанов вместе с Андреем Галкиным приобрел 18 тысяч гектаров охотничьих угодий в Черкасской области. Журналисты считают, что владельцы здесь фиктивные.

Виталий Ким в интервью различным СМИ неоднократно заявлял, что охота – это его хобби. Летом 2025 года долю в "Каневском левобережном охотничьем хозяйстве" приобрел Александр Степанов – давний бизнес-партнер Кима, который годами фигурировал в совместных фирмах с его бывшей и нынешними женами. При этом сам Степанов в комментарии журналистам заявил, что не любит охоту и не знает своего бизнес-партнера Андрея Галкина,

– говорится в расследовании.

В целом в 2025 году в декларации Кима появилось на 6,5 миллиона гривен больше сбережений. А официальный годовой доход семьи чиновника составил почти 7 миллионов гривен до уплаты налогов.

Что ответил Виталий Ким?

Виталий Ким ответил на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что не пользуется квартирой и парковочным местом в "Новопечерских липках". А компания его жены взяла квартиру в кредит. Что касается финансовой отчетности – жена ведет все через ФЛП, а сами средства были указаны в декларации.

По его словам, при этом автомобиль Porsche Macan жена Кима арендовала менее чем на 180 дней. Поэтому он не должен был фигурировать в декларации.