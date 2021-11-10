Постановление, автором которого является Скороход, получено парламентом и направлено на рассмотрение руководству.

К теме Более 7 часов допроса, – Скороход рассказала о разговоре с полицией о Полякове

Нардеп призвала парламент заняться расследованием

Ранее Скороход с трибуны парламента призвала нардепов заняться расследованием дела их погибшего коллеги.

Политик уверена, что версия об употреблении Поляковым наркотиков является безосновательной. Скороход считает, что знала погибшего очень хорошо и не может в это поверить.

По ВСК Скороход обращалась к Арахамии

С просьбой о ВСК нардеп обратилась к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Только представители президентской политсилы не представили своих кандидатов во временную следственную комиссию.

Ранее Третьякову отстранили от заседаний Рады за циничное высказывание о "враге Полякове"

Что известно о смерти Антона Полякова

  • Полякова обнаружили мертвым в такси в ночь на 8 октября.
  • Пассажира, которому было плохо, заметили патрульные в машине, которую они остановили за нарушение ПДД.
  • Попытки спасти жизнь нардепу были безуспешными.
  • Согласно вскрытию, смерть наступила от острой коронарной недостаточности.
  • В крови политика обнаружили алкоголь, метадон с примесью димедрола.
  • Последние часы жизни Поляков провел в компании помощника нардепа Скороход, который и пересадил его в такси.