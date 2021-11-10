Постановление, автором которого является Скороход, получено парламентом и направлено на рассмотрение руководству.
К теме Более 7 часов допроса, – Скороход рассказала о разговоре с полицией о Полякове
Нардеп призвала парламент заняться расследованием
Ранее Скороход с трибуны парламента призвала нардепов заняться расследованием дела их погибшего коллеги.
Политик уверена, что версия об употреблении Поляковым наркотиков является безосновательной. Скороход считает, что знала погибшего очень хорошо и не может в это поверить.
По ВСК Скороход обращалась к Арахамии
С просьбой о ВСК нардеп обратилась к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Только представители президентской политсилы не представили своих кандидатов во временную следственную комиссию.
Ранее Третьякову отстранили от заседаний Рады за циничное высказывание о "враге Полякове"
Что известно о смерти Антона Полякова
- Полякова обнаружили мертвым в такси в ночь на 8 октября.
- Пассажира, которому было плохо, заметили патрульные в машине, которую они остановили за нарушение ПДД.
- Попытки спасти жизнь нардепу были безуспешными.
- Согласно вскрытию, смерть наступила от острой коронарной недостаточности.
- В крови политика обнаружили алкоголь, метадон с примесью димедрола.
- Последние часы жизни Поляков провел в компании помощника нардепа Скороход, который и пересадил его в такси.