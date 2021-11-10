Постановление, автором которого является Скороход, получено парламентом и направлено на рассмотрение руководству.

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Нардеп призвала парламент заняться расследованием

Ранее Скороход с трибуны парламента призвала нардепов заняться расследованием дела их погибшего коллеги.

Политик уверена, что версия об употреблении Поляковым наркотиков является безосновательной. Скороход считает, что знала погибшего очень хорошо и не может в это поверить.

По ВСК Скороход обращалась к Арахамии

С просьбой о ВСК нардеп обратилась к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Только представители президентской политсилы не представили своих кандидатов во временную следственную комиссию.

Обратите внимание! Ранее Скороход раскритиковала полицию за проведение расследования дела. Она уверена, что здесь – умышленное убийство.

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