Постанову, авторкою якої є Анна Скороход, отримав парламент. Далі його направили на розгляд керівництву.

До теми Понад 7 годин допиту, – Скороход розповіла про розмову з поліцією щодо Полякова

Нардепка закликала парламент зайнятись розслідуванням

Раніше Скороход з трибуни парламенту закликала нардепів зайнятись розслідуванням справи їхнього загиблого колеги.

Політикиня впевнена, що версія про вживання Поляковим наркотиків є безпідставною. Скороход вважає, що знала загиблого дуже добре і не може в це повірити.

Щодо ТСК Скороход зверталась до Арахамії

З проханням щодо ТСК нардепка звернулась до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Лише представники президентської політсили не представили своїх кандидатів до тимчасової слідчої комісії.

Зверніть увагу! Раніше Скороход розкритикувала поліцію за проведення розслідування справи. Вона впевнена, що це – умисне вбивство.

Раніше Третьякову відсторонили від засідань Ради за цинічний вислів про "ворога Полякова"

Що відомо про смерть Антона Полякова