Скороход та низка інших нардепів вийшли до парламентської трибуни. Це сталося одразу після того, як Третьякову відсторонили від засідань Ради через висловлювання про "ворога Полякова".

До теми Понад 7 годин допиту, – Скороход розповіла про розмову з поліцією щодо Полякова

Нардепка стверджує, що Полякова вбили

Скороход, яка була заручена з нардепом, наголосила, що той вважав своїм обов'язком боротися за правду та справедливість. Вона підкреслила, що він не ворог, а "людина з великої літери, для якої принциповість була на першому місці".

Він ніколи не був зламаний системою. Він – герой нашого часу, якого жорстоко вбили. Хто б що не говорив, його вбили. Ми як колеги маємо розібратися у цій справі,

– підкреслила вона.

Політикиня додала, що вже "було налито багато бруду" у бік Полякова. Вона вважає, що версія про наркотики у його крові є безпідставною. "Я його знала дуже добре, занадто добре. І тому в це ніколи не повірю", – пояснила Скороход.

Скороход закликала до створення ТСК

Крім цього, народна депутатка закликала народних обранців створити тимчасову слідчу комісію, аби повноцінно розібратися у загибелі Антона Полякова. Вона звернулася, зокрема, до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Мовляв, лише президентська політсила ще не подала кандидатур до цієї ТСК. Усіх нардепів вона попросила підтримати створення відповідної слідчої комісії на наступному пленарному тижні й встановити істину у справі.

Депутатка назвала Третьякову "ганьбою парламенту"

Підсумовуючи все сказане, депутатка висловилася й про Галину Третьякову. Після звістки про смерть Полякова вона у закритому чаті "слуг народу" написала, "що одним ворогом стало менше". Це викликало обурення у низки нардепів. У відповідь Скороход заявила, що ворогом є сама Третьякова – не лише для своєї фракції, а й для всіх, хто її оточує.

Такі люди не мають бути у парламенті, бо вони є його ганьбою. Думаю, що питання має полягати не у відстороненні від 5 засідань, а у позбавленні мандату,

– вважає політикиня.

Вона переконана, що відповідна ініціатива повинна йти від президента Зеленського. Мовляв, якщо глава держави себе поважає, то таких людей в його оточенні бути не повинно. Водночас додала, що вибір – за ним. Після цього Скороход закликала Раду вшанувати Полякова хвилиною мовчання.

Смерть Антона Полякова: основне