За це проголосували 234 народних депутати. Перед тим комітет рекомендував ухвалити рішення без обговорення.

До теми Третьякова скаржиться на булінг через свій же вислів про "ворога Полякова"

Після голосування спікер Ради Руслан Стефанчук попросив Третьякову покинути зал парламенту.



Третьякову відсторонили, голосування / Скриншот з відео



Голосування по фракціях / Скриншот з відео

Що відомо про скандальне висловлювання Третьякової

У чаті партії "Слуга народу" Третьякова прокоментувала смерть Антона Полякова. Вона заявила, що "на одного ворога менше". Це листування "злили" у мережу.

Зверніть увагу! Полякова вночі на 8 жовтня знайшли мертвим в таксі. Він помер від гострої коронарної недостатності. У крові політика знайшли алкоголь та метадон.

Колеги померлого обурилися через некоректність висловлювань голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Всі фракції парламенту підписали лист до комітету Верховної Ради, аби відсторонити нардепку. Депутати із фракції "За майбутнє", до якої входив Поляков, взагалі хотіли, аби Третьякова склала мандат.

Сама політикиня переконана, що її висловлювання ніяк не порушували закон про регламент парламенту. Вона сказала, що не виголошувала образ, а також поскаржилась на булінг.

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