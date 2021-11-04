Тому, мовляв, немає підстав відсторонювати її від засідань Ради. Про це мовиться у поясненні Третьякової для профільного комітету, яке потрапило у розпорядження її колеги Олександра Качури.

Раніше Люблю людей і поважаю ворогів, – Третьякова вступила в перепалку з Батенком

Водночас депутатка запевнила, що щиро співчуває родичам та близьким колеги Полякова, який передчасно помер. "Попри розбіжності у поглядах, я глибоко переконана, що причини його смерті мають бути встановлені", – підкреслила політикиня.

Зверніть увагу! Коментуючи раптову смерть Антона Полякова, Третьякова написала у спільному чаті зі "слугами народу", що "одним ворогом стало менше". Це викликало обурення в її колег.

Депутатка стверджує, що не виголошувала образ

Третьякова наголосила, що не виголошувала образливих слів – ні у бік Полякова, ні взагалі у бік будь-кого із народних обранців. Саме тому вона переконана, що регламентний комітет не повинен приймати до розгляду заяву щодо її відсторонення.

Політикиня пояснила, що її висловлювання не можна трактувати як "виголошені образливі слова". Мовляв, визначення дієслова "виголошувати" звучить як "передавати голосом, вимовляти слова чи фрази". При цьому, немає аудіо, відео чи стенограми, які свідчать про порушення, яке їй закидають.



Лист-пояснення Третьякової до комітету Ради / Телеграм-канал Качури

Третьякова поскаржилася на політичний булінг

Крім цього, Третьякова звернула увагу й на те, що на початку жовтня під час пленарного засідання намагалася пояснити колегам сутність написаного. Вона поскаржилася, що їй не дали цього зробити й вимкнули мікрофон. Через це, стверджує нардепка, вона відчувала політичний булінг у медійному просторі. "Це завдало шкоди моїй діловій та політичній репутації, а також негативно вплинуло на стан мого здоров'я", – наголосила "слуга народу".

Довідка. Попри це пояснення, 22 жовтня профільний комітет Верховної Ради таки рекомендував парламенту відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на 5 днів.

Колеги Полякова хотіли, аби Третьякова склала мандат

Через висловлювання про смерть Полякова представники групи "За Майбутнє", до якої належав нардеп, були налаштовані радикально. "Найкраще для нас і для всіх було б, якби пані Третьякова склала депутатський мандат", – пояснив у коментарі 24 каналу член групи Тарас Батенко.

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