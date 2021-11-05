Поэтому, мол, нет оснований отстранять ее от заседаний Рады. Об этом говорится в объяснении Третьяковой для профильного комитета, которое попало в распоряжение ее коллеги Александра Качуры.

Ранее Люблю людей и уважаю врагов, – Третьякова вступила в перепалку с Батенко

В то же время депутат заверила, что искренне сочувствует родственникам и близким коллеги Полякова, который преждевременно умер. "Несмотря на разногласия во взглядах, я глубоко убеждена, что причины его смерти должны быть установлены", – подчеркнула политик.

Обратите внимание! Комментируя внезапную смерть Антона Полякова, Третьякова написала в совместном чате со "слугами народа", что "одним врагом стало меньше". Это вызвало негодование у ее коллег.

Депутат утверждает, что не произносила оскорблений

Третьякова подчеркнула, что не произносила оскорбительных слов – ни в сторону Полякова, ни вообще в сторону кого-либо из народных избранников. Именно поэтому она убеждена, что регламентный комитет не должен принимать к рассмотрению заявление о ее отстранении.

Политик объяснила, что ее высказывания нельзя трактовать как "произнесенные оскорбительные слова". Мол, определение глагола "произносить" звучит как "передавать голосом, произносить слова или фразы". При этом нет аудио, видео или стенограммы, которые свидетельствуют о нарушении, в котором ее упрекают.

Письмо-объяснение Третьяковой в комитет Рады/ Телеграм-канал Качуры

Третьякова пожаловалась на политический буллинг

Кроме того, Третьякова обратила внимание и на то, что в начале октября во время пленарного заседания пыталась объяснить коллегам сущность написанного. Она пожаловалась, что ей не дали этого сделать и выключили микрофон. Поэтому, утверждает нардеп, она чувствовала политический буллинг в медийном пространстве. "Это нанесло вред моей деловой и политической репутации, а также негативно повлияло на состояние моего здоровья", – подчеркнула "слуга народа".

Справка. Несмотря на это объяснение, 22 октября профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на 5 дней.

Коллеги Полякова хотели, чтобы Третьякова сложила мандат

Из-за высказываний о смерти Полякова представители группы "За Будущее",к которой принадлежал нардеп, были настроены радикально. "Лучше всего для нас и для всех было бы, если бы госпожа Третьякова сложила депутатский мандат", – объяснил в комментарии 24 канала член группы Тарас Батенко.

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