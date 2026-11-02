Офис генерального прокурора завершил служебное расследование в отношении Кравченко

Офис генерального прокурора завершил служебное расследование в отношении бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Бывшего чиновника признали виновным в служебном правонарушении и рекомендовали привлечь к ответственности.

О результатах проверки сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский, передает Суспильное.

Какие результаты расследования?

По результатам служебного расследования Руслана Кравченко признали виновным в использовании служебного положения в своих целях.

Служебное расследование окончено и констатирован факт, что Кравченко безосновательно использовал приглашение иностранного государства для выезда за границу,

– заявил Ковальский.

Как выяснилось, для поездки за границу эксглава ОГП использовал приглашение на Генассамблею ПАСЕ, направленное его заместителю Виктору Логачеву. При этом Логачев ранее отказался от этого приглашения, поэтому международный департамент ведомства сообщил об этом ПАСЕ.

Более того, по словам Ковальского, приказ о собственной командировке Кравченко составил и подписал самостоятельно без привлечения международного департамента сотрудничества ОГП.

"Когда 14 сентября пришли к Кравченко в кабинет, нашли там гербовую печать (Офиса генпрокурора) и конверт. В конверте был подписан им приказ о командировках и его копия", – сказал Ковальский.

Из-за нарушения Кравченко нескольких ведомственных нормативно правовых актов расследование рекомендует привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Детали проверки и операция "Карфаген"

Служебную проверку назначили после того, как Кравченко в сентябре уехал за границу. Это произошло на фоне антикоррупционной операции "Карфаген".

В рамках этого дела НАБУ и САП разоблачили вероятную преступную организацию в Офисе генпрокурора, которая, по данным следствия, покрывала деятельность мошеннических колл-центров. Правоохранители продолжают проверять, был ли бывший генпрокурор связан с этой схемой.

Ранее в Госпогранслужбе опровергли слухи о том, что пересечение границы Кравченком произошло якобы "по звонку из Киева".