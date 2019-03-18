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      Расследование коррупции в "Укроборонпроме" зависит от результатов выборов, – эксперт

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      Завершение расследование в "Укроборонпроме" зависит от нового президента
      Завершение расследование в "Укроборонпроме" зависит от нового президента / Фото из открытых источников

      Реальная перспектива расследования коррупции в "Укроборонпроме" проявится только после выборов. Но до выборов этот скандал полностью не утихнет.

      Об этом 24 каналу рассказал директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Правовая перспектива расследования по "Укроборонпрому" будет зависеть от результатов президентских выборов. Если Порошенко останется президентом – одна линия развития событий. Будет новый президент – тогда дело попытаются использовать против Порошенко,
      – считает Владимир Фесенко.

      При этом политолог замечает: до выборов коррупционный скандал в "Укроборонпроме" противники Порошенко будут пытаться использовать. Эффект влияния на общественное мнение сейчас сложно просчитать. Пока, говорит Фесенко, катастрофы для Порошенко не произошло. Но влияние может проявиться во время голосования. Многие украинцы колеблются с выбором. В том числе те, которые говорили социологам, что готовы поддержать Порошенко.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

      По данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен. К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (бизнес-партнер президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки.

      Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрому", военная прокуратура выходила на нее. 27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Выборы Президента 2019 Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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