Розслідування корупції в "Укроборонпромі" залежить від результатів виборів, – експерт

Реальна перспектива розслідування корупції в "Укроборонпромі" проявиться лише після виборів. Але до виборів цей скандал повністю не затихне.

Про це 24 каналу розповів директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Правова перспектива розслідування щодо "Укроборонпрому" залежатиме від результатів президентських виборів. Якщо Порошенко залишиться президентом – одна лінія розвитку подій. Буде новий президент – тоді справу спробують використовувати проти Порошенка,

– вважає Володимир Фесенко.

При цьому політолог зауважує: до виборів корупційний скандал в "Укроборонпромі" противники Порошенка намагатимуться використовувати. Ефект впливу на громадську думку зараз складно прорахувати. Поки, говорить Фесенко, катастрофи для Порошенка не відбулося. Але вплив може проявитися під час голосування. Багато українців коливаються з вибором. У тому числі ті, які говорили соціологам, що готові підтримати Порошенка.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.



За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень. До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (бізнес-партнер президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки.



Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.