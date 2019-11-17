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      Расследование преступлений Майдана остановится: комментарий адвоката семей Небесной Сотни

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      Расследование дел Майдана – под угрозой. Фактически оно прекратилось еще в октябре, однако с 20 ноября любые следственные действия официально станут невозможными.

      Что это значит – в прямом эфире 24 канала объяснил адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч.

      К теме: Друзья героев Небесной сотни пикетировали Офис Президента – основные требования

      Правозащитник считает, что есть определенное намерние на то, чтобы уничтожить результаты расследования. Более того, сделать это таким образом, который бы не вызывал у общества острой реакции.

      Важно! Верховная Рада не проголосовала за необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений Майдана. Поэтому следствие остановится 20 ноября, а следующее голосование в парламенте состоится только 3 декабря.

      Кому это нужно – нужно устанавливать путем проведения следственных действий по конкретным действиям и передавать соответствующие материалы в суд, убежден Тытыч.

      Думаю, когда Украина таки придет к моменту, когда будут расследованы как дела Майдана, так и дела тех лиц, которые препятствовали следствию,
      – подчеркнул он.

      "Можно лишь предполагать, что есть какие-то договоренности, что таково понимание новой власти, условно говоря. Что таким образом намерены решить эти производства", – подытожил он.

      Что известно о делах Майдана
      Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

      Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

      О подозрении также сообщили организаторам, исполнителям и среднему звену. Среди них фигурируют фамилии таких экс-чиновников: президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его бывших замов, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и так далее.

      Больше читайте здесь: Можно ли считать, что дело расстрелов на Майдане раскрыто: ответ Горбатюка

      Расследование дел Майдана: главное

      • Расследованием дел Майдана все эти годы занимался отдел специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.

      • 19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

      • 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Преступления времен Майдана теперь расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать вновь департамент в Генпрокуратуре.

      • 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

      • 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и недостатка следователей.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины ГПУ Государственное бюро расследований Расследования Небесная Сотня Евромайдан
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