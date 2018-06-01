Расследование в отношении Труханова завершено: антикоррупционные органы представили детали

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили расследование в отношении городского головы Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отметим, ранее стало известно, что Геннадия Труханова подозревают в присвоении и хищении имущества в особо крупных размерах. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян".

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Так, после проведенного расследования прокуроры пришли к выводу о достаточности собранных доказательств, чтобы составить обвинительный акт в отношении Труханова, одесских чиновников и других лиц, которые подозреваются в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода "Краян".

По данным следствия, цена здания, указанная в отчете об оценке, заказанном руководителем ООО "Элит Девелопмент" как продавцом, и методика проведения оценки была поставлена под сомнение одним из департаментов Одесского городского совета. В связи с этим проект решения о приобретении помещения за 185 миллионов гривен был завизирован "с замечаниями", изложенными отдельным документом.

Стоит подчеркнуть, что указанное здание менее чем за 2 месяца до принятия решения Одесским городским советом о его покупке за 185 миллионов гривен было приобретено другой фирмой за 4 миллиона гривен и внесено в уставный капитал ООО "Элит Девелопмент".

Несмотря на это, Труханов и его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии горсовета сообщили депутатам заведомо ложную информацию об одобрении по результатам будущего голосования решения на предоставление согласия на покупку помещения, а не о его покупке по конкретной цене. Кроме того, Труханов и его заместитель предоставили ложные данные о готовности помещения к использованию и наличии ремонта, о создании в предложенном помещении центра предоставления социальных услуг.

Кроме того, необходимость покупки помещения была обоснована якобы реализацией проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

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Следовательно, помещение все-таки купили за 185 миллионов гривен, то есть по вдвое большей цене. Эти средства были арестованы по ходатайству антикоррупционных органов.

"По поручению прокурора детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 31.05.2018 восьми подозреваемым и их защитникам открыли материалы досудебного расследования для ознакомления", – отметили в САП.