Рассматривают три версии взрыва: на Ровненском полигоне закончился эксперимент миномета "Молот"

На Ровненском полигоне закончилось испытание двух минометов "Молот" и одного старого советского типа.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

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Пока никаких выводов не сделали, но рассматривается три версии. Первая – это человеческий фактор: военные могли бросить две мины в один канал ствола и они взорвались. Вторая – неисправность миномета "Молота". Третья – неисправность снаряда. Предполагают, что могла быть старая, советская мина, которая могла взорваться.

Работали эксперты Киевского исследовательского института. На полигоне присутствовали посторонние люди, которые по закону не должны были там находиться. Например, советник президента Украины Юрий Бирюков и народные депутаты. Однако как отметило руководство полигона, они были только на наблюдательном мосту, а участия в эксперименте не принимали.

По инсайдерской информации, когда взрывали миномет "Молот", то он разлетелся вдребезги. А старый советский создал так называемый подсолнечник.

Дата обнародования официальных выводов пока неизвестна.

Эксперты сейчас работают над выводами, но предварительно, по визуальному осмотру, то больше похоже, остатки от разрыва там, где была двойная подзарядка. Когда состоялась детонация нижней мины, соответственно разорвало и миномет,

– отметил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Тарас Пастух.

Напомним, 6 июля и в Ровненской области во время военных учений разорвался миномет "Молот". Трое военных погибли, еще девять получили ранения. Основной версией инцидента является нарушение мер безопасности во время проведения учений, еще одна версия – мина преждевременно взорвалась в стволе миномета.