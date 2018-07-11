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Розглядають три версії вибуху "Молота": на Рівненському полігоні закінчився експеримент

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На Рівненському полігоні закінчилося випробування двох мінометів "Молот" та одного старого радянського типу "2S11".

Про це в прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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Поки жодних висновків не зробили, але розглядається три версії . Перша – це людський фактор: військові могли кинути дві міни в один канал ствола і вони вибухнули. Друга – несправність міномету "Молота". Третя – несправність снаряду. Припускають, що могла бути стара, радянська міна, яка могла вибухнути.

Працювали експерти Київського дослідного інституту. На полігоні були присутні постороні люди, які по закону не повинні були там знаходитися. Наприклад, радник президента України Юрій Бірюков та народні депутати. Проте як зазначило керівництво полігону, вони були тільки на спостережному мості, а участі в експерименті не брали.

За інсайдерською інформацією, коли підривали міномет "Молот", то він розлетівся на друзки. А старий радянський "2S11" утворив так званий соняшник.

Дата оприлюднення офіційних висновків поки невідома.

Експерти зараз працюють над висновками, але попередньо, по візуальному огляду, то найбільше схоже, залишки від розриву там, де було подвійне заряджання. Коли відбулась детонація нижньої міни, відповідно розірвало і міномет,
– зазначив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Тарас Пастух.

Нагадаємо, 6 липня в Рівненській області під час військових навчань розірвався міномет "Молот". Троє військових загинули, ще дев'ять зазнали поранення. Основною версією інциденту є порушення заходів безпеки під час проведення навчань, ще одна версія – міна передчасно вибухнула в стволі міномету.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Збройні Сили України Жертви Рівне Розслідування
Джерело: 24 канал
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