Рассматриваются самые разные варианты, – Арестович об обмене Медведчука

Служба безопасности Украины ранее задержала кума Путина Виктора Медведчука. Впоследствии в видео он просил обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что рассматривают разные варианты по поводу обмена Медведчука. Но точной информации он сказать не может.

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Они все носят закрытый характер, потому что это не те вещи, о которых можно говорить. Обсуждается обменный потенциал. Менять его на одного солдата не имеет никакого смысла, потому что мы знаем, что он ценнее,

– заверил Арестович.

По его словам, вопрос обмена Медведчука – это щепетильная тема. Относительно переговоров Украины и России Арестович сказал, что не знает, на какой стадии они находятся.

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