Рассмеши Путина Крымом: российские комики дерзко насмехаются над оккупацией

Крым – повод для смеха среди россиян. Украинцы же им отвечают. Смеются на эту тему и классические комики КВН, и современные стендаперы. Однако шутки о Крыме диаметрально противоположны.

Ответ украинцев

В украинском скетч-шоу "Наши без Раши" остро шутят про Крым. Подшучивать по этому поводу украинские комики начали после того, как московский зал КВН овациями встретил шутку про аннексию.

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"Очень меня задело. У команді (России – 24 канал) была шутка, они пели песню со словами "мы отжали полуостров". Я подумал, что должен быть свой ответ на такие вещи", – пояснил лидер проекта Роман Гапачило.

Выпуск "Наши без Раши" про Крым: смотрите видео

Выборы в Госдуму

В конце сентября на оккупированном полуострове состоялись выборы в Госдуму России, которые не признали Украина и мир. По информации оккупационных властей, со своего дома проголосовали от 40% до 60% крымчан. Местные активисты не согласны с этими цифрами и заявляют о массовых фальсификациях. Подают также иски в суд.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии": смотрите видео