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Рассмотрение апелляции Вышинскому перенесли

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Кирилл Вышинский
Кирилл Вышинский / informator.news

Рассмотрение апелляции относительно ареста главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского перенесли на 6 августа.

Сегодня, 30 июля, в суд Херсона, который рассматривает дело Кирилл Вышинского, подозреваемого в государственной измене, не пришел один из адвокатов стороны защиты. Потому суд перенес слушания на следующий понедельник.

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Самого Вышинского на суд не привезли. Ранее, 11 июля, суд продлил ему арест до 13 сентября, но его адвокаты подали апелляцию.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский, который проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. 1 июня Апелляционный суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Теги: Новости Украины Кирил Вышинский
Источник: 24 канал
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