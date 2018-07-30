Розгляд апеляції Вишинському перенесли

Розгляд апеляції, щодо арешту головного редактору "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського перенесли на 6 серпня.

Сьогодні, 30 липня, у суд Херсона, який розглядає справу Кирило Вишинського, підозрюваного у державній зраді, не прийшов один з адвокатів сторони захисту. Через це суд переніс слухання на наступний понеділок.

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Самого головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на суд не привезли. Раніше, 11 липня, суд продовжив йому арешт до 13 вересня, але адвокати подали апеляцію.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського, який проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці. 1 червня Апеляційний суд відмовив стороні захисту у зміні міри запобіжного заходу.