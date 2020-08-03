Вопросы, которые могут нарушать территориальную целостность, на референдум выносить не будут. Поэтому за статус для отдельных регионов Донецкой и Луганской областей украинцы не будут голосовать.

Темы для референдума выбирают в соответствии с запросами украинцев, однако есть исключения. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью изданию Фокус.

Обратите внимание Дети с ОРДЛО – "наши дети", и государство должно о них позаботиться, – языковой омбудсмен Кремень

По словам Стефанчук, на референдуме можно рассматривать любой вопрос в соответствии с пожеланиями народа. При этом необходимо избегать двусмысленности: формулировка должна быть четкой, а из возможных ответов – только "да" или "нет".

Какие вопросы никогда не вынесут на референдум

Путем проведения референдума никогда не будут рассматриваться вопросы, которые могут быть направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны.

Речь об отделении территорий идти не может,

– отметил Стефанчук.

Как сообщил вице-спикер, а также на референдум не могут быть вынесены темы, направленные на разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, амнистии и органов правопорядка, суда.