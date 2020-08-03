Питання, які можуть порушувати територіальну цілісність, на референдум виносити не будуть. Тому за статус для окремих регіонів Донецької та Луганської областей українці не голосуватимуть.

Теми для референдуму обирають відповідно до запитів українців, однак є винятки. Про це заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю виданню Фокус.

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За словами Стефанчука, на референдумі можна розглядати будь-яке питання відповідно до побажань народу. При цьому необхідно уникати двозначності: формулювання має бути чітким, а з можливих відповідей – лише "так" або "ні".

Які питання ніколи не винесуть на референдум

Шляхом проведення референдуму ніколи не будуть розглядатися питання, які можуть бути спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і територіальної цілісності країни.

Мова про відділення територій йти не може,

– наголосив Стефанчук.

Як повідомив віцеспікер, також на референдум не можуть бути винесені теми, спрямовані на розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі, а також питання податків, амністії і органів правопорядку, суду.