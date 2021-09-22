Расстраиваю Карпаты, – Княжицкий прокомментировал приватизацию земли в горах

Нардеп Николай Княжицкий заявил, что не занимается бизнесом в Карпатах. Он, мол, помогает инвестировать ветерану АТО, который купил 2 га земли в селе Буркут на Ивано-Франковщине.

Хочу развивать этот край, – Княжицкий

Нардеп от "Европейской Солидарности" подчеркнул, что действительно работает на Верховинщине. Следов его активности там, мол, вдоволь.

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Все – как подчеркивается в материале – произошло законно, а я к этому причастен, потому что фирма, купившая землю, обслуживается в той же юридической фирме, что и я. Я хочу развивать этот край. Это не бизнес, а общественное желание,

– подчеркнул политик.

Княжицкий добавил, что приглашет бизнесменов инвестировать в Гуцульщину, потому что этот край живет бедно. Местные пишут нардепу письма с просьбой помочь продать землю.

Политик подтвердил, что знаком с владельцем фирмы, которая выкупила землю в Буркуте

Княжицкий признался, что знает владельца фирмы, которая приобрела землю в живописном Буркуте. По его словам, фирма ветерана АТО занимается туризмом и на Киевщине.

"Я заинтересован в том, чтобы всячески ему способствовать оживить Буркут, возродить его, но оставить открытым и доступным для местных жителей. Это непросто сделать, потому что зимой туда доехать вообще невозможно", – подчеркнул нардеп.

Что этому предшествовало

Издание "Украинская правда" опубликовало расследование, в котором журналисты обнаружили, что окружение Княжицкого выкупило 80% земель в селе Буркут.

Местные власти отдали земли участникам АТО, которые впоследствии продали ее частной фирме. Первые договоры о продаже заключили уже на следующий день после получения участков.

Землю приватизировало киевское предприятие "Фон Секкендорф". Оно получило также регистрацию торговой марки "Буркутская родниковая вода". В тот же день в реестр добавили еще одну торговую марку – "Буркут", которая записана на Княжицкого.

Торговые марки регистрировали одни и те же юристы из фирмы "Юримекс". Руководит ею бывший официальный помощник нардепа.

Полный текст публикации Николая Княжицкого в фейсбуке

Вчера на одном из общеукраинских сайтов появилась странная статья, где меня упоминали. Суть статьи заключалась в том, что будто бы мое окружение купило меньше двух гектаров земли в карпатском вымирающем живописном селе Буркут на Верховинщине. Все – как подчеркивается в материале – произошло законно, а я к этому причастен, потому что фирма, купившая землю, обслуживается в той же юридической фирме, что и я. Новость о моих "преступлениях" тут же распространили ботофермы в соцсетях, а также сайты и телеканалы семьи львовских Садовых, перекрутив и переврав статью, которая кроме улыбки ничего не вызвала. Вот, забыли еще упомянуть о Довбуше, чтобы все звучало еще более "сенсационно".

Статья, добавлю, почему-то вышла синхронно с указанием "Слугам народа" в их темниках меня "мочить", потому что я поднимаю тему вагнеровцев.

А теперь по сути. Я действительно работаю на Верховинщине и хочу развивать этот край. Это не бизнес, а общественное желание. И об этом от лет знает каждый, кто интересуется Карпатами и Гуцульщиной. Следов моей активности вдоволь.

Мне действительно важно возродить память об украинских корифеях и сохранить гуцульскую традицию. Поэтому и инициировал Виа Карпатию, по этой же причине инициировал закон о горных территориях, проводил на Верховинщине кинофестивали, купил библиотеку певца этого края Станислава Винценза и самую большую коллекцию антикварных открыток о Гуцульщине.

И да, я приглашаю бизнесменов инвестировать в Гуцульщину, потому что этот край живет бедно. Местные люди пишут мне десятки писем с просьбой помочь продать землю.

Я и сам купил там землю и построил деревянный дом. Приглашаю к себе многих известных людей, чтобы они почувствовали этот край, приглашаю инвестировать в него.

Я действительно знаком с владельцем фирмы, которая приобрела землю в горной деревне.

У Валентина десятки охранных фирм на Полтавщине, которые охраняют крупные агрохолдинги. Все это легко проверить. А еще он занимается туризмом на Киевщине. Поэтому я заинтересован в том, чтобы всячески ему способствовать оживить Буркут, возродить его, но оставить открытым и доступным для местных жителей. Это непросто сделать, потому что зимой туда доехать вообще невозможно, а в этом году река в очередной раз забрала дорогу и туда нельзя было доехать и летом.

Я готов содействовать и помогаю не только владельцу фирмы, но и другим. Он был на войне, впоследствии тренировал украинских солдат, награжден орденами и медалями.

Иногда такие заказные кампании (имею в виду не саму странную статью на столичном сайте, а тех, кто распространяет ее еще и искаженно) стимулируют к действиям. Поэтому приложу все усилия, чтобы помочь владельцу фирмы и другим, кто хочет инвестировать в Карпаты. Ну, и конечно к тому, чтобы очистить мой родной Львов от лжецов.