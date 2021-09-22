Хочу розвивати цей край, – Княжицький

Нардеп від "Європейської Солідарності" підкреслив, що дійсно працює на Верховинщині. Слідів його активності там, мовляв, вдосталь.

До теми Як оточення депутата Княжицького скупило вимерлий курорт у Карпатах, – розслідування

Все – як підкреслено в матеріалі – відбулося законно, а я до цього причетний, бо фірма, яка купила землю обслуговується у тій самій юридичній фірмі, що й я. Я хочу розвивати цей край. Це не бізнесове, а громадське бажання,

– наголосив політик.

Княжицький додав, що запрошє бізнесменів інвестувати у Гуцульщину, бо цей край живе бідно. Місцеві пишуть нардепу листи проханням допомогти продати землю.

Політик підтвердив, що знайомий з власником фірми, яка викупила землю у Буркуті

Княжицький зізнався, що знає власника фірми, яка придбала землю у мальовничому Буркуті. За його словами, фірма ветерана АТО займається туризмом й на Київщині.

"Я зацікавлений у тому, щоб всіляко йому сприяти оживити Буркут, відродити його, але залишити відкритим і доступним для місцевих жителів. Це непросто зробити, бо зимою туди доїхати взагалі неможливо", – підкреслив нардеп.

Що цьому передувало

Видання "Українська правда" опублікувало розслідування у якому журналісти виявили, що оточення Княжицького викупило 80% земель в селі Буркут.

Місцева влада віддала землі учасникам АТО, які згодом продали її приватній фірмі. Перші договори про продаж уклали вже наступного дня після отримання ділянок.

Землю приватизувало київське підприємство "Фон Секкендорф". Воно отримало також реєстрацію торговельної марки "Буркутська джерельна вода". Того ж дня у реєстр додали ще одну торгову марку – "Буркут", яка записана на Княжицького.

Торгові марки реєстрували одні й ті самі юристи з фірми "Юрімекс". Керує нею колишній офіційний помічник нардепа.

Повний текст публікації Миколи Княжицького у фейсбуці

Вчора на одному із загальноукраїнських сайтів з'явилася дивна стаття, де мене згадували. Суть статті полягала в тому, що ніби-то моє оточення купило менше двох гектарів землі у карпатському вимираючому мальовничому селі Буркут на Верховинщині. Все – як підкреслено в матеріалі – відбулося законно, а я до цього причетний, бо фірма, яка купила землю обслуговується у тій самій юридичній фірмі, що й я. Новину про мої "злочини" тут же поширили ботоферми у соцмережах, а також сайти і телеканали родини львівських Садових, перекрутивши і перебрехавши статтю, яка крім посмішки нічого не викликала. От, забули ще згадати про Довбуша, щоб все звучало ще більш "сенсаційно".

Стаття, додам, чомусь вийшла синхронно із вказівкою "Слугам народу" у їхніх темниках мене "мочити" , бо я підіймаю тему вагнерівців.

А тепер по суті. Я дійсно працюю на Верховинщині і хочу розвивати цей край. Це не бізнесове, а громадське бажання. І про це від років знає кожен, хто цікавиться Карпатами і Гуцульщиною. Слідів моєї активності вдосталь.

Мені дійсно важливо відродити пам'ять про українських корифеїв і зберегти гуцульську традицію. Тому й ініціював Віа Карпатію, з цієї ж причини ініціював закон про гірські території, проводив на Верховинщині кінофестивалі, купив бібліотеку співця цього краю Станіслава Вінценза і найбільшу колекцію антикварних листівок про Гуцульщину.

І так, я запрошую бізнесменів інвестувати у Гуцульщину, бо цей край живе бідно. Місцеві люди пишуть мені десятки листів з проханням допомогти продати землю.

Я й сам купив там землю і побудував дерев'яний будинок. Запрошую до себе багатьох відомих людей, щоб вони відчули цей край, запрошую інвестувати в нього.

Я дійсно знайомий з власником фірми, яка придбала землю у гірському селі.

У Валентина десятки охоронних фірм на Полтавщині, які охороняють великі агрохолдинги. Усе це легко перевірити. А ще він займається туризмом на Київщині. Тому я зацікавлений у тому, щоб всіляко йому сприяти оживити Буркут, відродити його, але залишити відкритим і доступним для місцевих жителів. Це непросто зробити, бо зимою туди доїхати взагалі неможливо, а цього року річка вкотре забрала дорогу і туди не можна було доїхати і літом.

Я готовий сприяти і допомагаю не лише власнику фірми, а й іншим. Він був на війні, згодом тренував українських солдатів, нагороджений орденами і медалями.

Інколи такі замовні кампанії (маю на увазі не саму дивну статтю на столичному сайті, а тих, хто поширює її ще й перекручено) стимулюють до дій. Тому докладу усіх зусиль, щоб допомогти власнику фірми та іншим, хто хоче інвестувати у Карпати. Ну, і звичайно до того, щоб очистити мій рідний Львів від брехунів.