Часть тел сгорела, – в прокуратуре рассказали, когда расстреляли авто с гражданскими в Купянске

Россияне расстреляли в Купянске автомобили с гражданскими людьми. Погибли взрослые и дети.

Дмитрий Чубенко – пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области – в эфире телемарафона рассказал детали о трагедии. Украинские военные 30 сентября обнаружили расстрелянные автомобили.

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Часть тел – уже не один день находилась в автомобилях. Людей застрелили. Часть тел – сгорела, поскольку автомобили загорелись после их обстрела,

– заявил Чубенко.

Он добавил, что, по предварительным данным, трагедия произошла 25 сентября. Враг расстрелял 7 автомобилей. По данным прокуратуры, в них находились, по меньшей мере, 22 человека (10 детей). Очевидно, что погибли местные жители Купянского района, которые планировали эвакуироваться в направлении Луганской области.

Чубенко добавил, что автомобили обстреляли вражеские ВРГ. Уголовное производство было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны.

Трагедия произошла в так называемой "серой зоне". Она то находится под контролем ВСУ, то переходит к оккупантам. Полноценно следственные действия там сейчас провести не могут.

На территории работают российские ДРГ, которым безразлично, кого убивать. Они стреляют во всех находящихся на этой территории.

Подробности от Офиса Президента

Кирилл Тимошенко рассказал, что обстрел произошел 25 сентября около 09:00.

"Местный перевозчик организовал для людей выезд, а россияне расстреляли колонну из БТРа практически в упор. После того, как увидели, что сделали - подожгли автомобили", - говорится в сообщении.

Расстрелянные автомобили в Купянске / СБУ

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