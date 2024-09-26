Об этом свидетельствует постановление, которое обнародовали в судебном реестре в сентябре. Из него следует, что в расстреле Балоги подозревают двух мужчин – один был киллером, а другой помогал в совершении преступления и объявлен в международный розыск.

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Киллер-разведчик

Роль киллера, по данным следствия, выполнял работник ГУР Минобороны, который проживает в селе под Львовом. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможность выйти под залог в размере 2 миллионов гривен. Подозреваемый деньги заплатил и вышел на свободу.

Прокурор в свою очередь подал апелляцию и попросил изменить меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога. По мнению прокурора, следственный судья не учел "весомости доказательств, рисков и степень общественной опасности". Кроме того, киллер подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за что предусмотрено наказание от 10 до 15 лет тюрьмы. Также вероятный преступник может скрываться от следствия, искажать доказательства, незаконно влиять на потерпевшего и свидетелей.

В то же время адвокат подозреваемого говорит, что его подзащитный не уклонялся от органов досудебного расследования, является ранее не судимым, имеет постоянное место жительства и безупречную служебную репутацию.

Известно, что Львовский апелляционный суд оставил избранную ранее меру пресечения без изменений.

Справка: 12 июня 2024 года около 11:00 в Сокольниках киллер сделал не менее 25 прицельных выстрелов в Джони Балогу, который сидел за рулем BMW X6. Пострадавший попал в больницу в критическом состоянии, но выжил. По данным следствия, подозреваемые длительное время следили за криминальным авторитетом.