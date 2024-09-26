Про це свідчить ухвала, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні. З неї випливає, що у розстрілі Балоги підозрюють двох чоловіків – один був кілером, а інший допомагав у вчиненні злочину та оголошений у міжнародний розшук.

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Кілер-розвідник

Роль кілера, за даними слідства, виконував працівник ГУР Міноборони, який проживає у селі під Львовом. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливість вийти під заставу у розмірі 2 мільйонів гривень. Підозрюваний гроші сплатив і вийшов на волю.

Прокурор своєю чергою подав апеляцію та попросив змінити запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави. На думку прокурора, слідчий суддя не врахував "вагомості доказів, ризиків та ступінь суспільної небезпеки". Крім того, кілер підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, за що передбачене покарання від 10 до 15 років тюрми. Також ймовірний злочинець може переховуватися від слідства, спотворювати докази, незаконно впливати на потерпілого і свідків.

Водночас адвокат підозрюваного каже, що його підзахисний не ухилявся від органів досудового розслідування, є раніше не судимим, має постійне місце проживання та бездоганну службову репутацію.

Відомо, що Львівський апеляціний суд залишив обраний раніше запобіжний захід без змін.

Довідка: 12 червня 2024 року близько 11:00 у Сокольниках кілер зробив не менше 25 прицільних пострілів у Джоні Балогу, який сидів за кермом BMW X6. Потерпілий потрапив до лікарні у критичному стані, але вижив. За даними слідства, підозрювані тривалий час стежили за кримінальним авторитетом.