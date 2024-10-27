Лубинец обратился к ООН и МККК из-за расстрела гражданских в Селидово

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в международные организации – ООН и Международный комитет Красного Креста.

Он обратился к ним на фоне вероятного расстрела двух украинских женщин в городе Селидово Донецкой области. Теперь чиновник ждет реакции.

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Омбудсман обратился к ООН и Красному Кресту

Как напомнил украинский чиновник, сегодня в социальных сетях появилась информация, что россияне вероятно убили мирных жителей в населенном пункте Селидово Донецкой области. Он отметил, что в случае подтверждения этой трагедии виновных необходимо привлечь к ответственности.

Если будут доказаны факты преступления – это не только нарушение прав человека, это грубое нарушение законов и обычаев войны, Женевской конвенции об обращении с военнопленными,

– заявил он.

По его словам, он немедленно направил письма в международные организации, таких как ООН и МККК. Теперь будут ожидать реакции. "Россия совершает преступления каждый день в Украине! Агрессора нужно остановить сейчас! Преступников нужно наказать уже сейчас", – резюмировал он.

Так, сообщалось, что российские захватчики расстреляли гражданский автомобиль и двух женщин в Селидово. Прокуроры начали расследование очередного циничного военного преступления оккупантов. Однако это не единичный случай, такие преступления происходят все чаще.