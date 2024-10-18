Безоружный лежал на земле: россияне, вероятно, расстреляли раненого воина ВСУ

В начале сентября на Бахмутском направлении оккупанты расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего ВСУ. Произошло это на территории поселка Нью-Йорк.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование. Открыто дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Смотрите также 90 секунд до апокалипсиса: как росли и менялись ядерные арсеналы России и США

Расстрел украинского пленного

Так, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военный ВСУ, вероятно, получил ранения. Через некоторое время здание, где находился воин, захватили россияне. Бойца же оккупанты взяли в плен.

Безоружного защитника, который лежал на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк,

– указали в прокуратуре.

В Офисе генпрокурора указали, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Расстрел украинского пленного / фото прокуратуры

К слову, ранее ISW писал, что российские командиры поощряют казни пленных или непосредственно приказывают это делать. Более того, военкоры поддерживают эти действия, укрепляя культурную норму среди российских шовинистов.