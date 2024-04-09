Расстрел пленных под Крынками: какие российские подразделения могут быть причастны к казни
Видео с расстрелом безоружных военнопленных российские источники обнародовали еще 6 апреля. Сейчас проверяется информация на причастность нескольких вражеских полков к казни украинских защитников.
Об этом в эфире телемарафона руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, передает 24 Канал.
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Правоохранители проверяют несколько вражеских подразделений
Представитель Офиса генпрокурора отметил, что информацию о расстреле военнопленных россияне впервые разместили в одном из своих телеграм-каналов еще 6 апреля.
Уже на следующий день полиция и прокуратура Херсонской области начали расследование. Уже провели несколько неотложных следственных действий. В частности, обзоры в открытых источниках. Кроме того, предоставлены поручения оперативным подразделениям, соответствующим подразделениям ВСУ для того, чтобы они подтвердили конкретно данные наших погибших бойцов и установили место.
Сейчас правоохранители проверяют на причастность к этому тяжкому международному преступлению несколько подразделений оккупационного войска. Белоусов пояснил, что сначала появилась информация появилась относительно возможной причастности 328 полка 104 дивизии "ВДВ" России.
Однако, в том российском телеграм-канале, в котором впервые появились данные о расстреле, упомянутый 345 полк этой же дивизии.
То есть как минимум два подразделения 104 дивизии "ВДВ" сейчас проверяются. Но мы проверяем и все другие подразделения России, которые могли быть в это время,
– подчеркнул руководитель Департамента.
Добавил, что информация о лицах, погибших, проверяется. Устанавливается точное место.
"Предварительная информация, что это все же Херсонская область вблизи поселка Крынки", – сказал Белоусов.
Кто мог отдать преступный приказ
- Заметим, СМИ сообщали, что военное преступление совершили захватчики из 328 полка 104 дивизии. Приказ, вероятно, отдал Сергей Иштуганов. Целью было запугивание бойцов ВСУ.
- Аналитики базы данных об оккупантах и коллаборационистах Evocation также заявили, что приказ о расстреле украинских военнопленных под Крынками мог отдать именно этот полковник.
- Однако, в Офисе генпрокурора пока не подтвердили информацию. Белоусов отметил, что важно максимально объективно проводить расследование и не ошибиться в выводах.
- "Если мы сейчас назовем фамилию лица – это может быть военный преступник, который совершал другие преступления, но не этот, – это даст основания российской пропаганде утверждать о предвзятости нас и нас дискредитировать в глазах наших международных партнеров", – подчеркнул представитель Офиса генпрокурора.
Обратите внимание! В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на 9 апреля есть уже 27 уголовных производств по факту гибели 54 украинских военнослужащих. Они также были казнены россиянами на поле боя.
Кстати, первые случаи казни военнопленных были зафиксированы еще в марте 2022 года.