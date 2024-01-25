Бойцы из 47 ОМБр "Магура", которые принимали участие в ликвидации военных преступников, рассказали об этом в материале проекта "Украинский Свидетель".

Важно Расстрел безоружных украинских воинов, которые сдавались в плен: все, что известно о преступлении россиян

Ликвидация россиян не была местью

Бойцы "Магуры" с позывным "Прапор" и "Борода" сейчас воюют на Авдеевском направлении. Накануне Нового года участвовали в ликвидации россиян, жестоко казнивших трех украинских военных.

Мы увидели видео с расстрелом уже после операции. Но о самих событиях узнали еще перед боем. Планирование было на высшем уровне, мы имели достаточно времени на подготовку,

– рассказал "Прапор".

"Борода" отметил, что украинские защитники предлагали оккупантам сдаваться в плен.

"Если бы такая возможность была, то мы бы с удовольствием взяли их в плен. Хотя бы для того, чтобы узнать, почему произошла такая ситуация", – поделился воин.

Впрочем, российские захватчики сдаваться не захотели. Вероятно, 7 бойцов ликвидировали.

Еще пятеро подошли на подмогу. И они также где-то исчезли,

– рассказал "Флаг".

Защитники "Прапор" и "Борода" / Фото "Украинского Свидетеля"

Защитники отметили, что ликвидация россиян не была местью.

Мы выполняли поставленную задачу. Нам рассказали, что наши позиции заняты, туда зашел противник и надо его ликвидировать,

– подчеркнул "Борода".

Во время операции двое наших защитников получили осколочные ранения от гранаты. Их эвакуировали. К счастью, с воинами все хорошо. Они восстанавливаются и скоро вернутся в строй, отметил "Прапор".

Какая ситуация сейчас на Авдеевском направлении

Украинские военные рассказали о ситуации на Авдеевском направлении.

Под Степным – постоянные мясные штурмы. Россияне идут по своим трупам. Авдеевка держится с 2014 года, она для россиян будто кость в горле, и нужна им исключительно для показухи. Но прятать город, думать, что его возьмут в клещи, в ближайшее время не стоит,

– отметили военные.

Заметили, что россияне пытались забрасывать Авдеевку мясом и до конференции Путина.

"Думаем, им не удастся взять город и до 8 марта", – подчеркнули защитники.

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