Бійці з 47 ОМБр "Маґура", які брали участь у ліквідації воєнних злочинців, розповіли про це в матеріалі проєкту "Український Свідок".
Важливо Розстріл беззбройних українських воїнів, які здавалися в полон: усе, що відомо про злочин росіян
Ліквідація росіян не була помстою
Бійці "Маґури" з позивним "Прапор" і "Борода" наразі воюють на Авдіївському напрямку. Напередодні Нового року брали участь у ліквідації росіян, що жорстоко стратили трьох українських військових.
Ми побачили відео з розстрілом вже після операції. Але про самі події дізнались ще перед боєм. Планування було на вищому рівні, ми мали достатньо часу на підготовку,
— розповів "Прапор".
"Борода" зазначив, що українські захисники пропонували окупантам здаватися в полон.
"Якби така можливість була, то ми б із задоволенням взяли їх у полон. Хоча б для того, щоб дізнатись, чому сталася така ситуація", – поділився воїн.
Втім, російські загарбники здаватися не захотіли. Ймовірно, 7 бійців ліквідували.
Ще п'ятеро підійшли на підмогу. І вони також десь зникли,
– розповів "Прапор".
Захисники "Прапор" і "Борода" / Фото "Українського Свідка"
Захисники наголосили, що ліквідація росіян не була помстою.
Ми виконували поставлену задачу. Нам розповіли, що наші позиції зайняті, туди зайшов противник і треба його ліквідувати,
– підкреслив "Борода".
Під час операції двоє наших оборонців зазнали осколкових поранень від гранати. Їх евакуювали. На щастя, з воїнами все добре. Вони відновлюються і скоро повернуться у стрій, зазначив "Прапор".
Яка ситуація зараз на Авдіївському напрямку
Українські військові розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку.
Під Степовим — постійні м'ясні штурми. Росіяни йдуть по своїх трупах. Авдіївка тримається з 2014 року, вона для росіян ніби кістка у горлі, та потрібна їм виключно для показухи. Але ховати місто, думати, що його візьмуть у кліщі, найближчим часом не варто,
– наголосили військові.
Зауважили, що росіяни намагалися закидувати Авдіївку м'ясом і до конференції Путіна.
"Гадаємо, їм не вдасться взяти місто і до 8 березня", – підкреслили захисники.
Росіяни вже не вперше розстрілюють полонених
- Наприкінці грудня в мережі з'явилося відео, як окупанти жорстоко вбили трьох українських військових, які здалися в полон поблизу Роботиного.
- Бійці Путіна знову вбили полонених, вкотре порушивши 3 статтю Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
- Українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- "Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими", – наголосили в Офісі генпрокурора.
- Це вже далеко не перший випадок, коли бійці Путіна страчують військовополонених. Зокрема, ще одне жахливе відео з'явилося в мережі 2 грудня. Тоді окупанти вбили двох беззбройних українських захисників.
- Також у березні росіяни розстріляли полоненого Олександра Мацієвського. Зробили це після того, як беззбройний воїн просто сказав: "Слава Україні!".